Planta de Laguna Verde labora al 50% de su capacidad, alertan

Bajo un peligro clasificado en color naranja y al 50% de su capacidad continúa trabajando la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde aseguró Bernardo Salas Mar, Físico Matemático y ex trabajador de la central nuclear.

"Laguna Verde no ha pasado a más por pura suerte, no podemos confiar en la experiencia que dice tener el ingeniero Héctor Sergio López Villarreal", sentenció el ex trabajador, en rueda de prensa.