Pisotean los Yunes al PAN por su ambición de poder

Los Yunes corrompieron al PAN, su ambición de poder y dinero los ha llevado a pisotear los ideales del partido y a los verdaderos panistas, afirmó el exdirector de Gobernación, José Manuel Cárdenas Pavón, en la administración municipal de Boca del Río cuando fue alcalde Miguel Ángel Yunes Márquez.

En un video difundido en su página de Facebook, dijo "Violaron la ley para obtener la candidatura a la alcaldía de Veracruz y hasta golpearon a abuelitos, mujeres y niños".

"El otro grupo renunció a pelear por esos verdaderos panistas. No se le puede permitir a un delincuente electoral que sea alcalde de Veracruz y yo no seré cómplice de eso. Los veracruzanos no pueden permitir que ese grupo los gobierne, porque sólo quieren poder y dinero para su familia y sus amigos. Un delincuente electoral no puede gobernar Veracruz."

"Aguanté hasta donde podía, es el momento de decir basta y hoy no hay nada que me represente como panista, por eso estoy renunciando a ese partido, porque incluso ya Fernando está buscando ser el dirigente del PAN estatal, haciendo giras por el estado y desatendiendo al municipio."

"Serví al PAN y a sus principios por casi 10 años y hoy está lejos de eso, se olvidaron de la gente. Trabajé de cerca con Miguel Ángel Yunes Márquez, pero en el camino cambió, yo creo que mostró lo que realmente es políticamente y su ambición lo ha llevado a destrozar al PAN, para obtener poder y dinero para él y sus amigos, que muchos de ellos no son panistas. Sólo está usando las siglas del partido para sus intereses personales."

"Me decepciona lo que hoy es el PAN en Veracruz y los Yunes no representan al PAN."

"Hoy no existe el PAN, existen los Yunes y su ambición de poder, dinero, odio y venganza, que incluso han violado la ley para conseguir la candidatura a la alcaldía".

"Sé que estoy corriendo riesgos con esto que estoy diciendo, pero no me importa, alguien tiene que decir lo que verdaderamente está ocurriendo en el PAN de Veracruz, con la complicidad de la dirigencia nacional", finalizó Cárdenas Pavón.