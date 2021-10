Pilotos de todo el país participarán en la Séptima Edición del Chachalacazo

Juan Carlos Landa y Belisario Domínguez, representantes de la Escuderia Jarochazo, organizadores del evento, señalaron que será del 12 al 15 de noviembre.

El programa contempla la recepción de los pilotos en Orizaba, el día 12 de noviembre, para seguir con la ruta el día 13 hacia Huatusco, el 14 a Chachalacas y concluir el 15 en las dunas de esa región.

"Esta actividad deportiva convoca a pilotos expertos en el Off Road de todo el país, incluso llegan de Canadá, Estados Unidos y algunos de Sudamérica, lo que representa una derrama económica importante en alimentación, hospedaje y servicios, por lo que cada año la gente de la región espera este evento que reactiva la economía local y regional".

Será el previo para el Jarochazo 2022, que se efectuará en Veracruz y Boca Del Río.

A la par se busca fomentar la práctica de este deporte internacional, bajo las más estrictas medidas de seguridad sanitaria ante la pandemia del Covid-19.

Marcos Campos agradeció a las autoridades estatales y de la región el apoyo para la realización del evento pues contribuirá a la reactivación de eventos deportivos.

"Agradecemos también a los patrocinadores de esta gran ruta como Maniacs Motors y a su representante Belisario Domínguez CATEM Veracruz y a su representante Enrique Santos Mendoza DOMU Sushi Bar Alejandro Sairit a la Barra de Alvarado y a su representante Isabel Alcántara y a los demás patrocinadores que se siguen sumando a este evento. Al gobierno municipal de Orizaba al gobierno municipal de Huatusco y al gobierno municipal de Ursulo Galván".

El evento de convivencia se organiza de manera coordinada con los motoclubs "Los Descarrilados Off Road Veracruz", "Orizaba Off Road", "Cuatritarados Orizaba", "Jabalí Off Road Huatusco", "Llantas Lisas Off Road" "Las Basu Ritas Off Road", entre otros.