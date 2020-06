Piden reforzar supervisión de suspensión de relleno de humedales

Habitantes de la colonia La Pochota pidieron que las autoridades ambientales refuercen la supervisión para suspender relleno de humedales o lagunas, en caso de detectarlo, pues las anegaciones podrían agravar.

Francisca León León, recordó que hace unas semanas denunciaron acciones de ese tipo en la colonia pero si no se frena de tajo el relleno en la conurbación cada vez serán más intensos los efectos de los fenómenos naturales entre lluvias y vientos.

"Han estado rellenando en Árbol de la Plata en la colonia La Pochota, apareció una nueva dueña y quiere vender los terrenos y está rellenando las áreas verdes, a mi se me mete el agua y tengo niños chiquitos".

Señaló que además las obras de drenaje realizadas en árbol de la Playa y Árbol de Tule, no funciona adecuadamente por lo hay un fuerte olor de agua negras.

"El relleno que hicieron ahí afectó a todos los de esa calle, ahorita que hicieron el drenaje no quedó bien y el agua negra se sale y apestas bastante, a mi se me mete toda el agua negra porque el drenaje no es funcional".

Exhortó a las autoridades para que atiendan el problema del relleno de áreas verdes y el drenaje, ya que podrían existir enfermedades respiratorias o afectaciones en las viviendas pues se atraviesa por plena temporada de lluvias.

Cabe mencionar que durante las últimas precipitaciones pluviales varias colonias se vieron afectadas con inundaciones sobre todo algunas que de forma cíclica llegan a tener estos problemas, como el Fraccionamiento Floresta.

Sin embargo, hay habitantes de otros puntos de la ciudad que dicen sentirse inseguros por el relleno que llegan a efectuar particulares de manera clandestina.

Por ello solicitaron que las autoridades ambientales no bajen la guardia y por el contrario refuercen la supervisión para aminorar el impacto.