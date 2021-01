Piden pescadores modificar veda de pulpo en Veracruz

Pescadores de Veracruz solicitaron a las autoridades federales modificar la veda de pulpo que estará vigente durante los meses de enero y febrero.

Isabel Pastrana Vázquez, presidente de la Federación de pescadores de Veracruz, señaló que el sector se ha visto seriamente afectado con una caída en la producción y en las ventas por lo que debe reconsiderarse la prohibición de pescar la especie.

"Estamos bien gastados no tenemos ni con que invertir. Es una veda que nosotros aceptamos pero estamos pidiendo la prórroga de estos dos meses, que nos dejen pescar. El pulpo es la base fundamental de los pescadores de aquí. Estos dos meses comúnmente no los trabajamos y por eso estamos pidiendo que nos dejen trabajar para poder nivelarnos un poquito porque no tenemos ni que llevarle a nuestra familia".

Mensualmente la producción es de 2 a 3 toneladas de pulpo y se vende a 100 pesos el kilogramo al consumidor final.

Admitió que se trata de las fechas habituales de la veda, sin embargo, a su parecer deben reconsiderarse ante la crisis por la que atraviesan todos los mexicanos.

"Son 60 días sin trabajar. La vez pasada hicimos una reunión con las autoridades y dijeron que iban a cambiar la veda para otros meses pero no lo hicieron. Lo que se propuso fue que la cambiaran para la mitad del año como junio o julio pero no se modificó y ya estamos en la fecha. Ahorita lo queremos hacer por necesidad porque no hay dinero para llevarle a nuestra familia".

Son cerca de 2 mil pescadores afectados por la veda de pulpo quienes no podrán capturar durante dos meses.

Pescar una especie en época de verdad amerita sanciones que puede llegar hasta la prisión y retención de la embarcación.