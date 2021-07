piden_palaperos_se_retire_3_tubos_pluviales_en_zona_restaurantera_de_veracruz

Tubería para desalojar agua de lluvia en la zona de palapas de Villa del Mar afecta a los restauranteros pues aunque no hay malos olores, muchos visitantes piensan que son aguas negras y se abstienen de consumir alimentos y merma las ventas en 20 por ciento, en perjuicio de ese sector.

Gustavo Díaz Blanco, dueño de la palapa Mariscos ´El Costeño´, recalcó que ellos no vierten por ahí las aguas de sus cocinas y mucho menos de sus baños, por lo que el líquido que sale por esos tubos no tiene olor pues procede del drenaje pluvial, no del sanitario, y ellos no los utilizan.