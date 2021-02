Piden paciencia para anotarse en Mi Vacuna

Adultos mayores que ya recibieron la llamada de los servidores de la nación o de instituciones médicas para aplicarse la vacuna anti Covid, ya no tienen que inscribirse en el registro nacional, aclaró Manuel Huerta Ladrón de Guevara, Coordinador Estatal de los Programas de Desarrollo del Estado de Veracruz.

"Ya no es necesario, nosotros ya los tenemos bajo registro, lo que sí va a ser importante es que se inscriban los que no estaban decididos en el momento que les llamaron o inclusive los que obviamente no fueron llamados, para eso es la plataforma", dijo el delegado federal.

Recalcó la recomendación que ha dado reiteradamente, tener paciencia con la página web para solicitar la vacuna del coronavirus en la población mayor de 60 años, la cual por su demanda se ha visto rebasada y se ha bloqueado o "caído" de la web desde el día en que se puso en marcha.

"Hemos llegado a tener flujos de 61 mil personas por segundo, es mucho el interés por contar con este aporte, y el mismo sector salud que tiene los dominios de donde está esta información, está contratando más "hospedaje" como llaman los técnicos para que pueda facilitarse".

Mejorará servicio

El exdiputado federal dijo conocer que en las próximas horas y días la plataforma "Mi Vacuna" se va a ir facilitando el ingreso puesto que sí están ingresando, pero se están conglomerando.

"Es como cuando ocurre una catástrofe y todo mundo agarra y usa el teléfono para hablar se colapsan las redes telefónicas, eso está ocurriendo ahora mismo debido a que la gente si está buscando la manera de darnos sus datos para esta organización que está haciendo Gobierno Federal".

Huerta Ladrón de Guevara exhortó a la gente mayor de 60 años a tener paciencia y a seguirse cuidando, además de buscar inscribirse en la plataforma.