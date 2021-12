"El problema no es el estacionómetro sino las arañas que no tienen porqué secuestrar nuestro carro, ahí es donde entra la inconstitucionalidad. Obviamente habría que modificar para que ya pueda entrar la Profeco para calibrar como en las bombas de gasolina y que no nos roben el tiempo porque están mal calibrados".

Cabe recordar que en noviembre de 2022 vence el plazo de la concesión de la empresa Zeus Monitoreo Vial.

La abogada insistió que muchas veces los aparatos no tienen una correcta calibración, en otras ocasiones no funcionan.

Pero consideró que lo más preocupante es la colocación de "cangrejos".

"Se demostró que es anticonstitucional la araña, se demostró con juicio y existe una jurisprudencia en la cuestión de las multas, del cobro desproporcionado que existe. Ya va a vencer el contrato y teneos que estar muy cautos con el Congreso del Estado".

Reconoció que los aparatos permiten mayor fluidez de unidades pero debe establecerse una concesión que beneficie a los usuarios no solo a la empresa que administre los parquímetros.

Afirmó que los abogados del estado se organizaron para discutir temas que impactan a cada región para proponer, buscar soluciones y garantizar mejores condiciones.