piden_justicia_para_kala;_perrita_hallada_muerta_en_veracruz

"La fui a dejar a la guardería Pet Hangar porque tenía que hacer un viaje y no era posible llevármela. Mi plan era pasar por ella el lunes 10 de mayo, desgraciadamente el domingo aproximadamente entre 7 y 8 pm, recibo una llamada de la encargada de la guardería diciéndome que Kala se había atorado en una malla de pollo que tenía en una puerta, y los perros de la otra área la habían atacado. Pregunté qué tan grave estaba y me dijo que no había sobrevivido".

Ante el lamentable hecho, Paulina Gamboa regresó para buscar el cuerpo de su compañera, el cual fue entregado en una hielera de Oxxo y al revisarlo se dio cuenta de que no había sido atacada como le había dicho la encargada.

PUBLICIDAD

"Pedimos el contacto del veterinario que la trató y ella me confirmó que se murió porque se desnucó. La veterinaria nos dijo que ella ya le había comentado a la dueña del Pet que la malla de pollo no tenía que estar ahí, y nunca la arregló".

Noticia Relacionada Más de 3000 mil personas han sido vacunadas en primer día en Veracruz Puerto: Huerta

Comentó que el Pet se encargó del costo de la cremación de Kala, que fue de $1,600 pesos, sin embargo para regresar lo que se había pagado por el hospedaje, Paulina tenía que firmar un documento en el que aseguraba que no iba a tomar acciones legales ni hacer pública la situación.

"Yo le dejé claro desde el principio que no me iba a quedar callada ante la situación negligente por la que mi perrita falleció, y no era por dinero sino para evitar que alguien más pase por mi situación. Me pidió recibos y facturas donde se comprobaba el costo de mi mascota, como si todo se tratara de dinero y no de la pérdida de mí compañera".

PUBLICIDAD

En redes sociales se ha compartido el hashtag Justicia para Kala, ya que su dueña busca que la persona se haga realmente responsable, y aunque sabe que su compañera ya no regresará, afirma que buscar justicia evitará que otras mascotas pasen la mala suerte de Kala.





PUBLICIDAD

PUBLICIDAD