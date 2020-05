Piden en colonia de Veracruz empleo temporal por pandemia

Vecinos de la colonia Amapolas de la ciudad de Veracruz se manifestaron para pedir a las autoridades que los apoyen pues enfrentan problemas económicos por el cierre de establecimientos y suspensión de actividades.

Herminia Báez Vázquez señaló que en su mayoría son comerciantes y sus ventas cayeron desde hace mes y medio por lo que solicitaron esquemas de empleo temporal de manera urgente.

"Gobierno del Estado se mantiene indiferente, le piden a las personas que no salgan de sus casas pero llevamos dos meses sin trabajar. No queremos que nos regale nada sino que baje un programa de empleo temporal para las personas de las amapolas que en su mayoría venden antojitos, venden flores, juguetes, ropa y si no hay trabajo la gente no puede comprar".

Advirtieron que los índices delictivos se disparan por la falta de empleo y de ingresos de las personas por lo que es urgente que el gobierno se acerque a las clases vulnerables y las apoye.

"Que no se mantengan indiferentes ante los problemas. Amapolas es una colonia vulnerable, el delincuente no nace, el delincuente se hace. Están esperando a que vengan los saqueos como hace dos año y la gente empiece a robar por hambre. Por favor la gente no va a robar un gran negocio sino los pequeños y nos vemos perjudicados nuevamente".

Insistió en que los pequeños comerciantes necesitan ser apoyados pues los créditos de 25 mil pesos no llegaron a todos los que lo necesitan.

"Hay programas de alimentación y préstamos pero no sabemos donde están porque nunca llegan a los que menos tienen. No obliguen a una madre a quedarse en su casa. Ni fina autoridad nos pone atención. Las mamás necesitan darle de comer a sus hijos. Necesitamos que nos empleen".

Pidieron que se implementen medidas sanitarias adecuadas para que siga la actividad comercial en Veracruz.