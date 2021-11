Al anunciar la Colecta de Insumos para la Salud 2021 que se realizará el sábado 13 y domingo 14 en el Zócalo de Veracruz, destacó la importancia de no perder la tradición carnestolenda pese a la presencia del Covid y cumpliendo con las medidas de sanidad.

Noticia Relacionada Sobre la Córdoba-Puebla, choca tráiler contra automóvil

Dijo que ella organizó y coordinó el reciente desfile de catrinas en el centro histórico de Veracruz y eso la convenció de que es totalmente factible tener no un carnaval en forma, pero sí un desfile de comparsas el próximo año.

"No se puede perder una fiesta, no se puede perder una tradición, sobre todo que es una derrama económica de empleo, desde el bolero, el que vende chicles, hasta el hotelero.

El punto es que se pueda hacer un desfile austero, sencillo, que no se pierda la fiesta, se puede realizar con lo que hay, con voluntad de participantes, organizadores y ciudadanía, y que se adapte a los cambios de la nueva normalidad", precisó Sastré Ortega.

Aunque algunas voces aseguran que ya no hay tiempo ni recursos para un carnaval formal, la maestra de baile remarcó que sería un desfile con toda esa fuerza, en el entendido que no sería un carnaval como tal, pero que la ciudadanía pueda divertirse y que se reactive la economía en lo posible.

Medicamentos

Por otra parte, Sastré Ortega informó que el 15 de noviembre se cumplirán 15 años de la Asociación de Instructores Pedagógicos de Danza, y para celebrarlo se organiza una Colecta de Insumos para la Salud 2021.

La idea es que la población done medicamentos que ya no use y no estén caducos, para donarlos a quienes los necesitan y no tienen recursos para comprarlos.

Para ello, el sábado 13 y domingo 14 de noviembre de las 2:00 de la tarde a las 9:00 de la noche se instalará un módulo en el Zócalo de Veracruz, y ahí se podrá entregar lo que ya no se ocupe y que se encuentre en condición de ser utilizado.

Se espera recibir medicinas, material de curación en buen estado, incluso bolsas para diálisis.

Apeló a la solidaridad de los veracruzanos y confió en que habrá una buena respuesta ciudadana.