Piden ayuda para curar sordera del pequeño Gabriel

Gabriela y su hijo Gabriel Michell recorren una vertiginosa carrera contra el tiempo y contra el silencio. Queda menos de un año y medio para salvar de la eterna sordera al pequeño, y necesitan casi medio millón de pesos para el tratamiento.

Desesperada, la joven madre explica que el diagnóstico de su hijo de un año y 7 meses es hipoacusia bilateral, de los 2 oídos, y sin implantes cocleares antes de cumplir los 3 años, quedará en el silencio de por vida.

Ha buscado apoyo en fundaciones y en el Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, pero sin éxito porque hay varios pequeños por delante.

Ante el problema de la sordera profunda bilateral ha acudido a diversas acciones, entre ellas la recolección y venta de latas y botellas para obtener recursos, pero el resultado es mínimo ante la necesidad.

"Cada implante sale en 38 mil 500 dólares todo el paquete. Sacando un promedio en pesos mexicanos sale en más de medio millón. Debido a eso, la desesperación porque el tiempo nos gana: el niño tiene un año y 7 meses, y le queda un año y 5 meses, y para juntar esa cantidad, es muy fuerte.

"En redes sociales muchas personas me han apoyado a compartir; otras me donaron las lonas, otras me apoyan a recaudar botellas y latas, y una fundación de Monterrey es la única que me dio una esperanza de que ellos me van a ayudar a recaudar fondos", señala Gabriela Ramírez Palafox.

Señala que puede expedir recibos deducibles de impuestos y destaca que en Facebook se le encuentra como 'Michell necesita escuchar'.

"Esto para mí es muy fuerte y triste porque si el niño no escucha, nunca lo voy a escuchar hablar", señala Gabriela, con la voz quebrada, con sus padres a su lado.

Pide a los veracruzanos tocarse el corazón y apoyarla en esa carrera contra el tiempo.