piden_al_orfis_auditorias_en_212_municipios

Es necesario que la titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, ORFIS, rinda un informe de la situación financiera de los 212 municipios del Estado de Veracruz, antes de que termine la administración, exigió Domingo Angulo Uscanga, presidente del Grupo Social Red Ciudadana.

"Antes de que los actuales alcaldes se vayan, la titular del ORFIS, Delia González Cobos, debe dar un informe de las finanzas que guardan los 212 municipios de la entidad, yo creo que es necesario, que como ciudadanos tengamos esa información porque está próxima a irse la administración y todo parece que está en sana paz y no creo que sea así, en los 212 municipios, no puede ser que todo marche perfectamente, cuando que nosotros, en el día a día, palpamos que no es cierto", aseveró.