Piden a Salud medir calidad del agua en zona Veracruz-Boca del Río

Usuarios del servicio de agua de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río solicitaron a la Secretaría de Salud realizar mediciones de la calidad del agua.

Recordaron que por norma, el sector salud de manera periódica debe efectuar muestreos y poner a disposición de los consumidores dicha información.

Jesús López, de la agrupación Acción Ciudadana, anunció que se manifestarán el 1 de marzo, marchando del Tranvía del Recuerdo al zócalo de la ciudad de Veracruz.

"Su norma 127 dice que todos los días se tiene que hacer el examen del agua. No nada más en una temporalidad. Queremos que nos den la información de tres meses a la fecha. La norma dice que cuando en la región haya más de 50 mil habitantes se debe hacer diario el muestreo y aquí en Veracruz somos más de 50 mil personas".

Por otro lado solicitarán que no haya cortes de agua en lo que resta de la pandemia ya que los ciudadanos necesitan el vital líquido para desinfectar y evitar contagiarse de coronavirus o al menos reducir la probabilidad.

A su parecer el Instituto Metropolitano del Agua no vigilan y realiza su trabajo para garantizar un buen servicio a los usuarios de la conurbación.

"En época de pandemia cortan el agua y esto no puede ser, mientras no bajen la tarifa será impagable. A una persona que gana el mínimo se le va a casi todo en pagar luz, agua, gas y servicios y esto no puede ser porque no le queda para comer".

También responsabilizó al alcalde Fernando Yunes Márquez de no poner orden, al menos en lo que respecta al órgano abastecedor del agua en el municipio porteño.

"Él podría poner fin al malestar de todos nosotros. El IMA debe regular. Vamos a hacer una marcha el 1 de marzo y tomaremos una decisión de ver que acciones vamos a tomar".

Finalmente comentó que ingresarán un oficio a Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, para que les brinden información sobre la calidad del agua que llega a los hogares de Veracruz y Boca del Río.

También presentaron quejas ante la Fiscalía Regional.