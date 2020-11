Piden a Martha Montero como nueva alcaldesa de Jamapa

Ciudadanos del municipio de Jamapa pidieron que Martha Montero Villalvazo, la suplente de Florisel Ríos Delfín, sea quien asuma el cargo como alcaldesa y no el síndico Julio César Sosa Villalvazo.

Previo a la marcha que se llevó acabo en la cabecera municipal, Martha Palacios Triunfante, a nombre de los habitantes, dijo que se sienten inseguros ante el asesinato de quién era la presidenta municipal.

Solicitó que se garantice la seguridad en el municipio y que llamen a tomar protesta a la suplente de Florisel Ríos, pues sería injusto que el síndico se quede con el puesto.

"Vemos una camioneta rara y tenemos temor. Queremos justicia para Florisel Ríos Delfín y seguridad para sus hijos y queremos la suplente, ya no queremos al síndico. Que él no nos maneje, no nos sentimos protegidos con él porque él tomó el Palacio y no es justo que él quede en la silla de Floricel Ríos Delfín".

Responsabilizaron al síndico, Julio César Sosa Villalvazo, de haber desestabilizado Jamapa, pues además de lanzar señalamientos públicos contra quien era la autoridad municipal, junto con un grupo de personas tomó el Palacio.

Agregaron que se sienten inseguros y que se requiere de manera urgente el reforzamiento de la seguridad en la cabecera municipal y en las congregaciones.

También solicitaron que le brinden seguridad a los hijos de Florisel Ríos.

"Tenemos miedo y queremos que le hagan justicia y queremos que a sus hijos les pongan vigilancia y queremos que entre la suplente, doña Martha porque ya no queremos mas injusticias y que nos tomen el palacio. Nosotros queremos tranquilidad para Jamapa. Tenemos miedo, los padres salen a trabajar pero no sabemos".

Los ciudadanos acompañaron a los hijos de quien fuera la alcaldesa, en una marcha en la que exigieron justicia.