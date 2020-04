Piden a CFE condonación de recibos por Covid-19

Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad se manifestaron afuera de las oficinas de Díaz Mirón para pedir la condonación de recibos en lo que dura la contingencia de coronavirus.

Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, exigió al gobierno implementar esquemas de pago para los ciudadanos ya que los municipios costeros se necesitan equipos de enfriamiento ante las altas temperaturas y el país atraviesa por una severa recesión económica y no habrá solvencia entre las familias mexicanas para pagar los recibos.

"Veracruz exige condonación mientras está la contingencia, no podemos estar en cuarentena, sin trabajar, sin dinero y que llegue el recibo de luz, si no lo pagas, te lo cortan, no es justo. Es en todo Veracruz los que están afectados, no hay ingresos, los pocos trabajos qué hay, no están pagando a tiempo".

Recordó que el gobierno lo que necesites implementar esquemas para hacer frente a la falta de ingresos en lugar de castigar a los ciudadanos con cortes de energía eléctrica.

Advirtió que en caso de que continúe el cobro y corte del servicio eléctrico, los ciudadanos tomaran medidas drásticas en contra de la Comisión Federal de electricidad.

"Ante la contingencia las reglas cambias, se le pide a la Comisión la condonación, ahorita no es posible trabajar, la gente está buscando cómo alimentarse por más de 40 dias debido al Coronavirus y todavía te piden que pagues la luz, cuando en otros estados el gobierno los apoya con el pago del servicio".

Pidió un trato equitativo para todo el país pues mientras a Tabasco le dan beneficios a Veracruz lo castigan con altas tarifas y cortes de energía.

Insistió que la mayor parte de los mexicanos tienen bajos ingresos y ante la pandemia del Covid-19 se deben de establecer mecanismos de apoyo.