Pide Sergio Cadena elecciones claras y transparentes

Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD pidió elecciones claras, transparentes y con piso parejo en entrevista con diversos medios de comunicación presentes en la toma de protesta de Andrea Marisol Martínez Morales, Directora Ejecutiva Municipal del PRD en Veracruz.

"Yo pido que el estado le dé tranquilidad a las y a los veracruzanos para que este proceso que es histórico se lleve de la mejor manera, en paz con calma dándole seguridad a las y los veracruzanos y que el gobierno del estado se ponga una estrellita garantizando elecciones claras, transparentes y con piso parejo", exigió.

Subrayó que el PRD tiene 8 candidatos que han sido amenazados, de igual forma que el PAN y el PRI, partidos con quienes tienen alianzas.

"Tenemos ocho candidatos que han sido amenazados, entiendo que en el PAN ha pasado lo mismo, y que en el PRI también han amenazado a algunos y tenemos que acabar con esta ola que está creciendo, exijo al gobernador que pongan atención ahí para que tengamos elecciones transparentes y con piso parejo", exhortó.

En el acto, donde consejero nacional del PRD fungió como maestro de ceremonias, Cadena señaló que es necesario garantizar la seguridad no solo para los candidatos, sino para todos los veracruzanos.

"Yo le digo a nuestros candidatos que cuando tengan un tema de ese tipo nos los hagan saber para que, mediante los cauces legales, podamos darle la garantía y la seguridad pero repito que la seguridad no nada más sea para los candidatos y candidatas, que la seguridad sea para las y los veracruzanos, para que caminemos en paz, para que recorramos nuestras calles, nuestras ciudades, con la plena seguridad de que no vamos a ser agredidos, que no vamos a ser levantados, es lo que le exigimos al gobierno, que cumpla con su oferta, que cumpla con su compromiso con la ciudad", aseveró.

Pidió recapacitar el voto al momento de acudir a las urnas.

"Les vuelvo a insistir, no podemos vivir de 2 mil o 3 mil pesos que nos da el gobierno cómo dádivas, los veracruzanos requerimos de fuentes de empleos con ingresos bien pagados porque la verdad hay mucha gente que se está quedando sin empleo por el cierre de micros y medianas empresas, y a los del gobierno les exigimos que se pongan a crear esas fuentes de empleo", dijo.