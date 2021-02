Pide MRD intervención gubernamental para tarifas de luz justas

Así como en Tabasco la Comisión Federal de Electricidad condonó adeudos añejos y bajó las tarifas de luz, en Veracruz se debería gestionar para bajar el costo del energético, aseveró Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

En esta semana se oficializó ese acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, a instancias del gobernador tabasqueño, Adán Augusto López Hernández.

Por ello el activista sugirió que en Veracruz se debería hacer lo mismo, pues resaltó que aquí las tarifas eléctricas son altas, pese a ser un estado generador del energético.

"En Tabasco la CFE le condonó deudas desde 1995, y todavía van a tener una tarifa de 1F, que viene siendo la más baja, de unos 10 centavos el kilowatt.

En cambio nosotros no tenemos ningún beneficio, cuando tenemos problemas con Laguna Verde, que tenemos una bomba; las tarifas siguen siendo alitas para Veracruz; y a raíz de la pandemia tenemos crisis económica.

"No es justo que a Tabasco le den todas las prerrogativas; tienen una tarifa, le dan 1F, o sea que 10 centavos allá y a nosotros 7 pesos, no es justo, no estamos de acuerdo", señaló Moncayo Parra.

Resaltó que el gobierno de Veracruz debería seguir el ejemplo de Tabasco y pugnar ante la federación para lograr beneficios tarifarios a favor de los usuarios, pues dijo que aquí las tarifas son altas pese a ser un estado productor y a las altas temperaturas a partir de la primavera y hasta el otoño.

Indicó que el gobierno debe atender las necesidades de la población, ante la disparidad de que estados no generadores de electricidad paguen tarifas bajas y los que sí la producen paguen altos costos.

"Se debe servir al pueblo.

La lucha sigue, vamos a seguir. Manuel Bartlett debe darse una vuelta en Veracruz para que vea que no le dan mantenimiento a las instalaciones eléctricas, no le meten dinero a Veracruz, nos tienen en el olvido.

"Además se afecta a la industria cañera con el agua contaminada. El Movimiento Renovador seguirá con la lucha", subrayó Moncayo Parra.