pide_iglesia_no_relajar_medidas_sanitarias_con_regreso_a_clases

A unos días de que en la entidad se regrese a clases presenciales , el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch , se pronunció por no relajar las medidas sanitarias preventivas.

Ante ese inminente retorno a las aulas, el obispo admitió la necesito de que niños y jóvenes recuperen el ritmo hasta donde lo permitan las condiciones sanitarias, sin bajar la guardia, para evitar más contagios.

"Ya se tiene que dar, claro, guardando la sana distancia, tratando de cuidar todo lo que podamos. Los niños, creo que este final de año (escolar) es retomar un poquito y evaluar; hay niños que no han tenido la oportunidad porque no tienen una computadora ni nada y no han tenido la oportunidad de tomar clases en línea.

"Entonces es una forma de acercarlos un poquito, regularizarlos y ayudarles para que estén bien y el año que entra ya empiecen con una dinámica distinta", expresó Briseño Arch.

Sin embargo recalcó que no se puede dar marcha atrás como si ya no hubiera pandemia, pues un descuido llevaría al retroceso y pondría en riesgo a la niñez.

"Tenemos que seguir teniendo cuidado y prudencia", dijo el clérigo.

Cabe señalar que muchas madres de familia han comentado que bajo ninguna circunstancia llevarán a sus hijos a las escuelas, pues aseguran que ellas los han cuidado más de un año, pero nadie les garantiza que las otras personas hacen lo mismo.

También cuestionan la utilidad de que los maestros estén vacunados contra el coronavirus, si los alumnos no lo están y podrían infectarse en cualquier momento. Es decir, el maestro está protegido pero sus alumnos se encuentran en riesgo.

