Desaparecidos

El clérigo se pronunció por una mayor inclusión y comunicación del gobierno con las familias que personas desaparecidas, pues resaltó que no se sienten tomadas en cuenta por las autoridades.

Aclaró que sí hay trabajo pero falta transmitirlo a las personas interesadas.

"En diferentes instituciones siempre ha habido un trabajo, no hay que decir que no se ha hecho nada, pero a veces esos trabajos por lo menos hacia el exterior, de cara al público no han sido una cosa que deje satisfechos sobre todo a quienes han sufrido ese tipo de realidades.

Por eso creo que tienen todo su derecho de seguir exigiendo que el gobierno haga su chamba."

"Que no se ha hecho lo suficiente no lo estoy diciendo, yo estoy diciendo que es la percepción que hay, no que no se hace lo suficiente; habría que preguntarle al gobierno", puntualizó Briseño Arch.

Briseño Arch opinó que falta más comunicación.

Fiesta, no borrachera

En cuanto a las fiestas carnestolendas opinó que sí deberían volver, pero en su esencia, pues se han desvirtuado y ya nada tienen que ver con su origen popular.

"Que sea una fiesta del pueblo en la que puedan participar desde los niños hasta los ancianos sin ningún problema, y no se convierta simplemente en vender cervezas y tomar, sino que se convierta en algo mucho más bonito", aseveró Briseño Arch.

Recordó que debido a esa situación, desde hace años las familias que viven en la zona donde pasan los contingentes de carros alegóricos y comparsas prefieren irse en los días de carnaval, huyendo del ruido y todo lo que dejan las multitudes en las calles.

Hizo votos para que en el 2022 se restablezca el carnaval, pero en forma ordenada, incluyente y sin desvirtuar su esencia popular.