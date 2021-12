Ante el posicionamiento de la panista, quien el miércoles de esta semana dijo que han querido menospreciarla por ser mujer, esposa y madre, la diputada federal morenista descartó que haya tal, y dijo que es la propia Lobeira quien se hace vulnerable y se victimiza.

"Lamentamos mucho que la señora candidata del Partido Acción Nacional esté permitiendo que su partido, que su familia, la utilicen, porque ella misma se pone 'Paty Yunes', 'Paty de Yunes' y no utiliza su nombre completo.

"Los que le están violentando sus derechos de género son su mismo esposo y ella lo permite y permite también esta violación porque se autovictimiza. Una mujer de lucha, una mujer política no lo permite, lucha con todo y se impone; y ella se quiere victimizar diciendo que porque es mujer la están descalificando", puntualizó Hernández Espejo.

La diputada federal dejó en claro que no se vale culpar a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz por los errores que cometieron otras personas y que habrían sido delitos electorales.

En todo caso, cada quién debe asumir su responsabilidad, dejó entrever. Y fue específica.

"Los magistrados no acarrearon gente el día de la marcha Todos Somos Miguel, no compraron miles de máscaras, no compraron camisetas; los magistrados no grabaron un audio un día antes de la elección ni el día de la jornada electoral arengando a los empleados municipales y utilizando recursos para favorecer el voto a la candidata.

"Los magistrados están haciendo justicia y eso es lo que se debe valorar. Una magistrada trató de robar la esperanza a los veracruzanos, pero la mayoría en el Tribunal está dando la razón a los veracruzanos", aseveró la legisladora porteña.

Rubricó su participación en la rueda de prensa con Ricardo Exsome Zapata y lamentó que una mujer se victimice a sí misma.

"Todas las mujeres y hombres debemos respetar la ley y hacer que se respete, y no permitir que nos impongan estereotipos como el de quitarte tu apellido y ponerte el de tu esposo (...), que no se permita ella misma que la sigan utilizando", puntualizó Hernández Espejo.

¿CANDIDATA?

Cabe señalar que en la rueda de prensa, Ricardo Exsome Zapata, dijo que la diputada federal sería una muy buena candidata a la alcaldía de Veracruz al repetirse la elección, sin embargo, ella no hizo comentarios al respecto.