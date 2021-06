Pide delegado revisar permiso en construcción de edificio en Veracruz

Cabe señalar que en la polémica se ha dicho que el punto donde se erigió la edificación de varios pisos cuya altura supera la de los monumentos históricos en la zona vieja de Veracruz, no está dentro de la poligonal protegida como Zona de Monumentos Históricos por el decreto federal del año 2004, emitido por el entonces presidente Vicente Fox Quesada.

Sin embargo la respuesta de diversos sectores es que esa torre rompe la armonía visual de un casco antiguo lleno de edificios construidos en una época en que solían ser de 2 plantas, no de 15 ó más, con lo cual rompe con ese entorno.

Manuel Huerta, quien es sociólogo y ha trabajado con especialistas en proyectos sobre patrimonio cultural tangible e intangible para la Ciudad de México, lamentó la situación, pues al margen de la repartición de culpas y la pretendida justificación de por qué no se señaló antes, el hecho es la agresión al centro histórico de Veracruz.

"No nada más es de leyes mexicanas, hay tratados internacionales inclusive. Estaba estudiando sobre la Convención Sobre el Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que protege, estamos inclusive hablando de tratados como el que protege el patrimonio cultural subacuático, que tiene que ver con las instancias donde está el edificio, y tiene que estar protegiendo esto atentados en contra de la ciudadanía.

"Veracruz es una ciudad heroica, aquí han pasado todas las transformaciones, los ciudadanos son de primera. Entonces no se puede trivializar. Y lo mejor, considero, es que los actos de autoridad se pueden ejercer todavía. Hay que revisar bien, porque eso de que de mucho tiempo atrás, no, revisen bien y no fue tanto", subrayó.

La ciudad de Veracruz ha sido declarada 4 veces Heroica por los acontecimientos históricos registrados a lo largo de su historia, entre ellos la consumación de la Independencia al expulsar al último reducto español de la fortaleza de San Juan de Ulúa.

Además fue escenario de la defensa de los porteños durante la invasión estadounidense de 1914, en la que la propia población civil participó en la medida de sus posibilidades, con lo que tuvo a la mano, en lo que hoy es el centro histórico de la ciudad.

El funcionario federal, quien se denomina sociólogo urbano, aseveró que no se debe tomar a la ligera una agresión a la historia de Veracruz, ni justificarla por la situación en la que se encuentra gran parte del patrimonio de los jarochos.

Aclaró que más que una sola familia, los corresponsables de la agresión al casco antiguo de Veracruz son todos los prestanombres que participan en el saqueo a la ciudad, además de los servidores públicos que estaban en funciones cuando convalidaron muchos casos de agresión al patrimonio antiguo.

Indicó que tendrán mucho que decir quienes han pasado por la Sedatu, la Semarnat y el propio INAH, para esclarecer el tema, pero dejó en claro que él no puede señalar a nadie en lo particular porque no es su función ni tiene esa atribución, pero subrayó que sí se debe investigar.