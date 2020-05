Pide arquidiócesis de Veracruz no salir y continuar implementando #QuédateEnCasa

Ante la inminente ola de contagios de coronavirus que avizoran las autoridades en ésta y la próxima semana, consideradas los picos máximos, la Diócesis de Veracruz llamó a la población a quedarse en casa y no salir si no es estrictamente necesario.

Su vocero Víctor Manuel Díaz Mendoza hizo hincapié en el peligro de exponerse a sumarse a una estadística que en algunos casos se ha vuelto mortal.

"A los que tienen que ir a trabajar, ni modos. Pero para quienes no es indispensable ni inevitable, se les pide que se resguarden en su casa, para no tener que lamentarlo.

"Mucha gente no es consciente, desoye la recomendación porque no cree en el riesgo al que se expone, y ya luego es triste cuando se reporta que este día hubo casi 50 contagiados porque no siguieron los llamados a mantener la sana distancia", expresó Díaz Mendoza.

Cabe recordar que desde el martes 17 de marzo de 2020 el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch, dio a conocer los lineamientos para la liturgia en iglesias o templos parroquiales católicos durante la contingencia del COVID-19, y el principal fue realizar las misas sin fieles o con muy pocos, y transmitirlas por redes sociales, para evitar aglomeraciones y contagios.

El portavoz del obispado remarcó que la situación no se ha relajado y por el contrario, se debe seguir las recomendaciones en forma escrupulosa.

"El obispo nos insiste en que sigamos las normas sanitarias de la Secretaría de Salud y que no salgamos; y para entrar en la Catedral, usar gel antibacterial. Tenemos que ser conscientes y guardar la sana distancia porque si nos contagiamos nosotros, contagiamos a más personas", puntualizó Díaz Mendoza.

El también párroco de la Catedral de Veracruz dejó entrever la forma en que otras sociedades ponen orden para disuadir a las personas de circular en la vía pública si no se justifica por una actividad esencial y aunque dijo no comulgar con el uso de la violencia, sí se pronunció por medidas realmente disuasivas, sobre todo para este domingo 10 de mayo, que será Día de las Madres y muchas personas se volcarán hacia la casa materna, hacia restaurantes, cafés, bares y espacios públicos y de riesgo sanitario.