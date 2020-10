Pide apoyo para poder visitar a su hermano enfermo; señala que le niegan verlo

Una angustiada Felícitas pide, suplica ver a su hermano Justino Lara Salomón, quien a consecuencia de una enfermedad tiene problemas motrices y de habla y según ella, vive casi secuestrado por su mujer, quien a nadie le permite verlo, como si lo tuviera escondido.





Dijo que hace 4 años su hermano, de 53 años de edad, iba por la calle comiendo piña con chile y de repente se puso mal, por lo que lo hospitalizaron en el Seguro Social. En ese tiempo él ya no vivía con la que había sido su mujer, sino solo.





Felícitas Salomón Pérez, quien no explicó por qué sus apellidos no coinciden con los de su hermano, señaló que un día la exmujer se lo llevó y ahora no deja que los familiares lo visiten en su domicilio en Laguna del Coyol.





"El problema de él es que se le murió un bichito en su cerebro. Él sí habla, pero como un niño, sí razona, no está loco ni nada, él sí razona y todo, pero la mujer no permite verlo (...); toco la puerta y no me abren. La mujer no se presta para nada, ella me ha denunciado, yo le he llevado cosas a mi hermano, y ella las tira, yo quiero ver a mi hermano", exclamó.





Acusó que hasta donde sabe, a su hermano se le da muy mal trato, y dijo que ha buscado ayuda institucional, pero no la ha encontrado.





"Ya fuimos al DIF y nos dijeron que era un problema familiar y que ellos no pueden intervenir, que es un problema familiar y que la muchacha me iba a dejar cuidar a mi hermano en su casa, supuestamente, cosa que nunca hizo, más se aferró", resaltó Felícitas.