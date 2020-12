Pésimo servicio de internet Telmex afecta clases en línea: Usuarios

Usuarios de Teléfonos de México se inconformaron por el servicio de internet ya que las constantes fallas les afectaron con las clases en línea de sus hijos.

La señora Nobella Hernández, habitante del fraccionamiento Siglo XXI, mencionó que en dicho punto de la conurbación es la única compañía que les brinda el servicio, sin embargo, los niños y jóvenes no pueden tomar

clases de forma adecuada y es que tiene más de 15 días sin internet y los maestros acumularon las faltas y podrían reprobar el año.

"La directora de la escuela de mis hijos me está esperando, porque tienen 10 faltas y me los están dando de baja. Ya les externé la inconformidad a Telmex vía telefónica, por twitter y me bloquearon. Hay gente que tiene 3 meses sin servicio. Mi servicio siempre está pagado, pero ellos no arreglan el problema".

Acusó que las anomalías que presenta el servicio es debido al personal de la empresa, ya que de forma arbitraria la desconectaron.

Pero además la compañía tarda en acudir a resolver los problemas de conexión y al poco tiempo vuelve a fallar.

"En 15 días no han mandado a ningún técnico para hacer una exploración, no tienen una atención adecuada, es la compañía más grande de México y muchos dependemos de ellos, pero no les importa dar un buen servicio".

Recordó que el servicio de internet es indispensable en este tiempo sobre todo en los hogares donde las clases se realizan en línea.

Expresó que mensualmente paga más de 600 pesos por el servicio, sin embargo, la empresa no les descuenta los días que se queda sin señal.