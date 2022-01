La elevación de casos que se ha registrado en los últimos días es el inicio de la cuarta ola, afirmó el Doctor Alejandro Barrat Hernández , Ex Presidente del Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz A. C., quien aseguró que aunque se prevén muchos casos, también se espera que sea más corta.

A pesar de que se ha reportado un incremento en casos, no se ha visto reflejado en hospitalizaciones, ya que los pacientes se han reportado como estables con síntomas leves, situación que depende de distintos factores.

"Esto se debe a la combinación de varios factores, en primera el porcentaje de vacunación que tenemos en el puerto, el cual es aceptable, otra fue la presencia de la cepa Delta que arrasó con muchos y que les dejó cierta protección además de que ya están vacunados, y por último a qué aunque la nueva cepa Ómicron es más transmisible no es tan agresiva", explicó.

Dio a conocer que la nueva cepa tiene como síntomas catarro, escurrimiento nasal, dolor de garganta, ojos enrojecidos y no da fiebre tan alta. Otra ventaja es que no se ha reportado diarrea, o falta de olfato y gusto en ella, sin embargo enfatizó, no hay que confiarse.

"No debemos confiarnos por los síntomas sobre si se trata de covid, influenza o un catarro, si hay cualquier síntoma respiratorio, deben hacerse una prueba de influenza o covid, porque es importante resaltar que esta nueva cepa da pruebas de antígenos negativos y por ello la gente se confía", alertó.

Dijo que se está muy cerca de acabar con la pandemia, pero no hay que bajar la guardia, tomar las medidas y vacunarse quienes aun no lo hacen.

Nueva variante

"Es importante recalcar que estamos viendo casos de influenza, pero también ya en otros países se han descubierto casos de fluorona, que es la combinación de influenza con covid. Lo que se sabe hasta el momento es que es bastante agresiva, pues tiene la capacidad de provocar una neumonia viral con probabilidad de que esta evolucione" detalló.

Aseguró que todavía no hay casos reportados de "Fluorona" en México, sin embargo puede llegar a ser debido a la falta de pruebas. Hizo un llamado a los especialistas en salud, pues dijo, se está olvidando pedir pruebas de covid y de influenza para descartar la presencia de los 2 virus.