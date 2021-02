Pescadores respetan vedas de especies, sostiene líder

El productor del mar sí respeta las vedas de especies, y el producto que se vende en los comercios es foráneo, en beneficio de exportadores de otros estados, afirmó Nicolás Rivera Domínguez, presidente de la Coalición de Pescadores, Marineros y Transportistas de Veracruz.

Aseguró que el trabajador organizado respeta la veda del pulpo y siempre lo ha hecho, pero dijo que no sólo ellos incursionan en el mar.

"La veda del pulpo se está respetando y siempre se han respetado las vedas de producción porque si nos agarran pescando en áreas prohibidas o agarrando un producto vedado, las multas son muy fuertes y entonces no tenemos otra opción que respetar las vedas.

"La gente que no respeta las vedas son los que no están constituidos, que trabajan libres, pescadores libres, son los que en su mayoría no respetan las vedas (...), sí existe, y eso nos perjudica al sector pesquero porque se hace hablar mal, que no respetamos la normatividad", señaló.

Admitió que el producto no escasea en las coctelerías porque se consigue y viene congelado desde Yucalpetén, Progreso y otros puntos en la Península de Yucatán.

Por eso el cliente no percibe que hay una veda, pero ésta sí afecta a quienes viven de lo que da el mar pues se ven limitados en sus posibilidades de tener ingresos para sostener a sus familias, dijo.

"De hecho sí nos afecta mucho porque ya tenemos que cambiar nuestro rumbo de trabajo: hay gente que solamente se dedica a pulpear, no tiene embarcaciones, no tiene redes y entonces la economía baja y él se adhiere a la zona de pesca o se suma con nosotros a la zona de arrastre o palangres o poner redes de cerco, y la verdad es que con la baja producción que hay, es poco lo que nosotros capturamos", explicó Rivera Domínguez.