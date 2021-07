Pesca escasa propicia incursión de especies del sureste: Bernardo Hernández

Aclaró que no es una situación nueva, sino que se arrastra desde hace años y por temporadas, lo que obliga a traer las especies desde el sureste del país, porque el mercado las requiere y no se puede permitir el desabasto.

Aclaró que no es una situación nueva, sino que se arrastra desde hace años y por temporadas, lo que obliga a traer las especies desde el sureste del país, porque el mercado las requiere y no se puede permitir el desabasto.

PUBLICIDAD

"Aquí en Veracruz ha escaseado, pues por su posición geográfica le afectan los cambios de estación: los nortes de octubre a abril, las lluvias en la temporada actual, y eso hace que no salgamos a la captura. Entonces para mantener suficiente abasto tienen que traerlo de otros estados.

Noticia Relacionada Buque Escuela Gloria estará en Veracruz hasta el 14 de julio

"Ahorita lo que estamos produciendo en Veracruz permite abastecer el mercado, pero en temporada de nortes, en invierno, sí se trae de otros estados, el pulpo de Campeche y Yucatán, que son los máximos productores de esa especie", explicó Hernández Guzmán.

Dijo que para el sector al que representa, la pesquería que más le beneficia y es sana es la del peto, rubia, huachinango y extraviado, y son las que hay en este litoral.

PUBLICIDAD

Además, por ahora no hay mucha diferencia entre el precio al que ellos le venden a sus compradores y el que éstos aplican al comprador final.

Por ejemplo, el peto se lo han pagado a ellos en 120 pesos el kilo y el comerciante lo revende en 140 pesos al consumidor final.

PUBLICIDAD

Bernardo Hernández resaltó que la pesca de hoy ya no deja los dividendos de antes, pero ese sector no tiene muchas opciones hacia dónde voltear, y por eso no la dejan

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD