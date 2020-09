Persiste violencia política a mujeres

Se mantiene la violencia política en la entidad veracruzana, incluso el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ha recibido varios reportes, afirmó Tania Vázquez Muñoz, consejera del Organismo Público Local Electoral.

Explicó que en su mayoría se trata de casos presentados por regidoras por violencia estructural, pues en ocasiones no les dan a conocer las órdenes del día o no les avisan que habrá sesiones de Cabildo. Sin embargo, también fueron reportados casos de violencia física.

"No las dejan ingresar a las sesiones de Cabildo o no les avisan para que no lleguen. Además otras han manifestado que no les pasan las órdenes del día, todo esto forma parte de la violencia".

La consejera advirtió que a mayor participación de las mujeres en la política mayor violencia contra ellas.

Y es que se les pone obstáculos para que no lleguen al poder y ya estando en el cargo también se les violenta, por ello buscarán que se establezca un dictámen de medidas cautelares cuando ellas denuncien que sufren algún tipo de violencia en razón de género.

"Es muy importante que las mujeres sepan que para alcanzar la democracia participen y existan espacios libres de violencia. Será todo un trabajo como institución para estar a la altura de todas las posibilidades y evitar que siga la violencia".

Hizo énfasis en que la Comisión de Igualdad de Género ya tiene el carácter de permanente, antes era especial, pero derivado de la reforma político-electoral seguirá operando aún después del proceso.

Ahora se cuenta con recursos legales y administrativos para hacer frente al problema y estarán muy atentos previo, durante y posterior al proceso electoral para analizar los casos y actuar al respecto.

La Sala Superior a través del INE pidió que se establezca un listado nacional para impedir ser candidatos a ocupar cargos de elección popular a quien se le compruebe haber incurrido en violencia de género.

Trabajan de cerca con el Tribunal local y las autoridades involucradas en los procesos, incluso darán un curso para las regidoras o quienes participen en la política para que tengan clara la responsabilidad de las autoridades ante las denuncias.