A través de un comunicado, el presidente del CNAPM , Maestro Gilberto Farías Morales, se pronunció porque no exista impunidad en los crímenes contra periodistas y que se cumplan las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los comunicadores.

"También hacemos un llamado al gobierno de México para atender las condiciones de quienes ejercen el derecho a informar, mediante políticas de justicia que tiendan a terminar con la impunidad en los asesinatos, desapariciones y violencia que se ejerciendo en contra de periodistas y defensores de Derechos Humanos en nuestro país", manifestó en el comunicado.

Denunció que en los últimos tres años 29 periodistas han sido asesinados, según datos de la organización Artículo 19.

"Esta creciente ola de violencia en contra de los profesionales de la comunicación constituye una grave violación a la libertad de expresión y un ataque al estado de derecho de nuestro país", puntualizó.

Agregó que ejercer esta profesión en México es una actividad de alto riesgo para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos pues tienen que enfrentar condiciones de inseguridad pública, laboral y social para ejercer este derecho.

"Este colegio considera que una sociedad que no está bien informada y que no ejerce plana y libremente sus derechos humanos no es libre y que, por lo tanto, las personas dedicadas al periodismo y a la defensa de los derechos humanos son actores clave en nuestra democracia", aseveró.

