Perdió autonomía el Poder Judicial de Veracruz

La Barra de Licenciados en Derecho de Veracruz lamenta el juego de poder que hay a nivel del Poder Judicial del Estado, que le ha quitado la autonomía y que afecta principalmente a los justiciables, luego de la destitución arbitraria de la magistrada Sofía Martínez señaló su presidente, Sergio López Ramírez.

"En mi opinión personal, y como abogado, creo que no era la forma de cesar a la magistrada Sofía Martínez porque no se establece en la Ley orgánica del Poder Judicial ni en nuestra Constitución Política de Veracruz ese tipo de remoción o destitución, entonces desde el punto de vista legal considero que no era lo correcto, sin embargo ya está hecho y esto obedece a las malas decisiones y a caprichos políticos que se han dado desde hace mucho tiempo", dijo.

Señaló que es lamentable que el Poder Judicial del Estado haya perdido su autonomía.

"Ya no es autónomo, le mete mano el Poder Ejecutivo y los legisladores, y la verdad que nosotros como operadores jurídicos, como abogados lamentamos que todo esto siga pasando, porque es muy triste, y los que pagan los platos rotos son los justiciables, los clientes, los operadores jurídicos que somos nosotros y que vemos la burocracia y el mal servicio que hay", denunció.

Servicio pésimo

Agregó que el servicio es pésimo, sobre todo ahora que están trabajando al 40% por lo de la pandemia.

"La situación es terrible para aquellos justiciables que tienen un problema muy fuerte penal, mercantil, familiar, sobre todo este último que se ha disparado tremendamente durante la pandemia, para nosotros es muy triste ver, como abogados, que siguen manoseando al Poder Judicial", reprobó.

Subrayó que el rezago que hay actualmente se ha hecho insostenible, y agregó que la Barra ya había tenido un acercamiento con la magistrada Sofía para expresarle todas las carencias y darle a conocer cuáles serían las formas, las mecánicas que podrían paliar y mejorar la situación.

"Ahora que nos la cambian tendremos que volver a buscar nuevamente a la nueva magistrada para expresarle que debemos jalar para el mismo lado, es decir, que las cosas caminen, que venga una justicia digital, que es la que necesitamos porque estamos en pañales, esta pandemia hizo ver la situación tan triste que vive el Poder Judicial del Estado de Veracruz", exclamó.

Reiteró que la situación es insostenible desde hace varios años.

Corrupción

"El problema es que el Poder Legislativo y Ejecutivo meten la mano, pero de una manera siniestra, buscan cotos de poder para manejar ellos el entorno judicial a su conveniencia y asegurar el control, esto ya es de varios años atrás, un poquito antes de Edel Álvarez Peña empezó esto y con él se recrudeció, y a partir de ahí es un caos el Poder Judicial del Estado", sentenció.

Llamó a acabar con la corrupción que sigue habiendo en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.

"No te arreglan un asunto si no le das recursos a la persona, ya sea al oficial administrativo, al secretario o a algunos jueces, no todos, eso sí dejó muy claro, pero en algunos se sigue dando esto", afirmó.

Pelean por el poder

Reprobó que esos jueces que deberían de estar supervisados, no lo están porque quienes deben hacerlo se están peleando por el poder.

"No los están vigilando porque el problema está allá arriba, desde hace muchos años, el problema está ahí, nombrando jueces y magistrados que no tienen carrera y ese es el gran problema que desde Edel se recrudeció todo esto", aseguró.