Perderían los Yunes, fueron represores

Para el analista político Carlos Ronzón Verónica, los veracruzanos no le darían votos a favor a cualquier Yunes que volviera a contender electoralmente.

"Fueron muy malos gobernando la familia Yunes, fueron excluyentes, fueron intolerantes, cuando llegaron al poder hicieron a un lado a todos los que los apoyaron, solamente pusieron a los juniors de siempre; y en el poder fue represor, amenazó, entonces eso no se olvida fácilmente y luego el hermano se quedó en la alcaldía y lo mismo".

El politólogo consideró que si meten a Miguel Ángel Yunes Márquez para plurinominal tal vez llegue a ser diputado, pero que si compite en el distrito de Veracruz o en el municipio mismo perderá rotundamente. "Si lo meten en el distrito de Boca del Río pudiera que no perdiera pero no le sería fácil, yo creo que no se le ha olvidado a la población el actuar de los Yunes".

Consideró que a estas alturas, la gente ya sabe como gobierna el PAN, los Yunes, el PRD, MORENA y determinados personajes del PRI, por lo que para las próximas elecciones la gente se va a fijar más en el perfil del candidato que en el partido que lo abandere.

Elecciones concurridas



Carlos Ronzón cree fervientemente que en las elecciones de este año habrá una gran participación política por parte de la gente que ha sido afectada por las situaciones que se han tomado en los diversos niveles de gobierno.

"Por ejemplo, dueños de estancias infantiles, empleados de oficinas que corrieron, policías que corrieron, todos los afectados que trabajaban en los gobiernos, de clases medias, todos los afectados están listos y prestos para votar y también los simpatizantes del gobierno, todos están prestos para votar", sentenció el catedrático en materia de ciencias políticas.

No respetarán las normas



Confíó en que el día de la jornada electoral si se guardarán todos los protocolos de prevención de la pandemia pero en cuanto a los partidos políticos y sus campañas no puede decir lo mismo, porque la tendencia mostrada en los últimos meses le da una lectura de que las normas no se respetarán con acarreos y amontonamientos sin cubrebocas.

"Quizá ya en las campañas la variante va a ser que vayan los candidatos casa por casa y que guarden distancia en las casas y que no haya muchos mítines muy concurridos, aunque no los veo muy metidos en eso", expresó.

´Cínicos´

Ronzón Verónica también cree que en cuanto al movimiento juvenil territorial que todos los partidos hacen en campañas no se verá mermado.

"Todos recurrirán a eso tenlo por seguro, finalmente todos son muy cínicos, no tienen perdón", dijo.