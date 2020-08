Pensión alimenticia, entre los trámites de juzgados especializados durante pandemia

Aunque los juzgados especializados en materia familiar siguen operando, solo brindan servicio para ciertos trámites como la pensión alimenticia, señaló Víctor Cano Ruiz, vicepresidente del Colegio de Juristas de Veracruz,Boca Del Río y Medellín.

Debido a la pandemia del Coronavirus los juzgados cerraron y algunos se mantienen operando con guardias, sin embargo, algunos se han quejado porque solicitaron la cancelación de la pensión por haber cumplido con el tiempo obligado para su aportación pero no se ha concretado.

"Si el trabajador está laborando y percibe un salario fijo se giran oficios, pero cuando no es así no están requiriendo al deudor alimentario si tiene que depositar la cantidad líquida, no hay actuarios, todo está paralizado, se procede cuando se tiene un ingreso fijo, se trabaja en una entidad privada, pero a la persona que no se le puede demostrar ingresos no se le obliga, porque el actuario no puede ir a requerir para que cumpla".

Reiteró el llamado para que simplemente la justicia en línea en el estado de Veracruz ya que a pesar de las guardias implementadas en algunos

juzgados los trámites no se están desarrollando al ritmo adecuado y por ende hay rezago de expedientes en conformidades diversas.

"Es muy importante que empecemos a trabajar en línea, incluso el Poder Judicial del Estado hace notificaciones por internet, se debería de realizar por lista de manera digital y uno está enterado y se va avanzando".

Cabe recordar que abogados independientes y de colegios han solicitado que se canalicen recursos para que de forma digital se retomen los procesos.