Expresó que esta decisión no se tiene que notificar al Congreso Local ni a la misma empresa que maneja los parquímetros. Aclaró que no es que no lo viera viable, sino más bien que no lo vio prudente de su parte.

"No lo vi prudente que lo hiciera cuando otra administración tendrá prácticamente diez meses para decidir qué hacer", comentó.

Disminución

En dado caso de que no se renueve ese título de concesiones, tanto el ayuntamiento como la ciudad se quedarían con menos recursos para trabajos y obras en infraestructura y recintos históricos de la misma ciudad. Ya que de ahí salen los recursos para mantenimiento del centro histórico así como de otros puntos de la ciudad.

"Sí habría menos recursos claramente, estamos hablando por lo menos el promedio de 500 mil pesos al mes que recibe la administración con lo cual se llevan a cabo obras como Landero y Coss en concreto hidráulico, reforzamiento del puente Morelos, todo el embellecimiento del Zócalo, la Catedral que estamos a punto de inaugurar y muchas más", concluyó.