Es sabido por muchos veracruzanos que en la zona conurbada impera una anticultura patronal deshumanizada con sus colaboradores: despidos injustificados, dobleteo de turnos por el mismo sueldo, requerimientos que originan más gastos al empleado y conceptos administrativos y prestaciones de ley no cedidas son tan solo algunas de lo que muchos señalan.

Con ello concuerda el coach Roberto Matosas Postiglione, quien asegura que el mundo actual está movilizado por cuatro fuerzas: la globalización, la tecnología, los clientes y el talento; éste último debe ser alimentado por el disfrute y la vocación, pero si ninguno de los dos es motivado, entonces se genera el absentismo laboral.

"Los entornos laborales hoy, están como los orfanatos, con más del 80 por ciento de los trabajadores en absentismo emocional, no ponen su cabeza y su corazón en el trabajo, con un 38 por ciento de profesionales víctimas de trastornos psíquicos, agotamiento, angustia, bournout, como consecuencia de sus malas experiencias laborales".

Humanizarse

El sudamericano asegura que todo esto provoca un clima disonante cuando no asfixiante que impacta negativamente en los resultados de la empresa o en la capacidad de compromiso de sus empleados.

Matosas Postiglione asegura que a la mayoría de los directivos no se preocupan por lo que le interesa a sus colaboradores, pues "no tienen tiempo" para escuchar a aquellas personas con las que trabajan, "no se esmeran por saber qué les compensa, qué desean hacer con su vida".

Es por ello dice, falta fomentar una buena cultura de líderes comprometidos no sólo con los objetivos de su empresa sino con tratar bien a sus colaboradores laborales.

El ex director técnico de futbol profesional se dedica hoy en día a dar pláticas de coaching a organismos empresariales como Generadores de Negocios, o a empresas, pero sobre todo, busca que empresarios sean los que tomen estos conocimientos que tanto hacen falta en el puerto.