Papelerías ansían el regreso a clases

"No pues nuestros clientes eran los alumnos y hubo un cierre total. Definitivamente fue un año demasiado duro, nunca se había visto algo así, nosotros tenemos la ventaja de que la papelería es parte de nuestra casa pero no me quiero imaginar de los que rentan" expresó Juan Carlos Rebolledo, dueño de papelería.

"Yo al ver que la situación no mejoraba empecé a meter algunas verduritas y frutas, muy poco pero pues ahí con las vecinas iba saliendo algo, es mejor eso a nada. Espero que ahora que regresen a clases suba un poquito nuestras ventas, aunque también ya están acostumbrados a lo virtual y pues cosas como el papel bond para las exposiciones estoy segura que casi ni se venderá", comentó la dueña de papelería.

Esperan que con el reingreso a las escuelas puedan volver a la estabilidad económica que tenían antes de la pandemia, sin embargo temen que, el cambio de la modalidad de estudio provoque la baja en algunos productos tradicionales por lo que manifestaron, tendrán que analizar el mercado.

