Pandemia silencia a mariachis en Veracruz

Además de que la cuarentena les hizo pasar una de sus peores etapas en sus 30 años de existencia en el puerto de Veracruz, la pandemia aún no le permite al Mariachi "Nuevo Continental" tener buenas ganancias, pues consideran que la demanda ha bajado en más de un 50%.

"Es muy difícil volver a recuperar más que nada el trabajo a como se venía dando anteriormente, es volver a levantar un negocio al igual que lo hicieron otros", comenta Homero Zanagua Anastasio, uno de los jóvenes integrantes de este grupo de mariachi conformado por 5 o 7 integrantes según lo pida el cliente.

La agrupación musical que fue la única que encontró Imagen del Golfo en todo el paseo de Díaz Mirón, cuando antes eran hasta 4 mariachis esperando en diversos puntos, asegura que optaron por el confinamiento durante un mes por decisión propia tratando de cuidarse por el virus.

Las fechas festivas como día de la madre, del padre, del maestro y demás, no fueron nada buenas, así lo confirma Cristóbal Fernández, uno de los mariachis más experimentados del grupo que se ubica en Díaz Mirón y Abasolo, "Fue como un mes que no hubo nada, ni llamadas ni nada, absolutamente un mes muerto, en fechas festivas estuvo bajo, no como otros años pero en esas fechas como el diez de mayo hubo un 40% de trabajo".

Considerable baja

En tiempos normales, en fechas como el día de la madre, tenían entre 12 y 15 contrataciones, para este año sólo registraron 5 serenatas o mañanitas. Los fines de semana también son muy diferentes.

"Hacíamos lo que es un día sábado doce serenatas, trece, ahora hacemos a veces cinco a veces seis, hoy sábado llevamos tres", dice Cristóbal quien fue víctima del virus al cual sobrevivió.

Tuvieron que cantar incluso con cubrebocas y caretas en algunas contrataciones. Para sobrevivir, Homero se tuvo que dedicar a otra cosa como descargar alimentos y meterse a trabajar al campo con machete en mano; mientras que Cristóbal tuvo que vender comida a domicilio en su negocio de alimentos.

Hoy ya hay más trabajo pero no es suficiente, tienen la esperanza de que las mañanitas a la virgen de Guadalupe el día 11 y 12 de diciembre así como la temporada decembrina les haga justicia. Los precios que hoy manejan bajaron y dependen de la lejanía del lugar. Son siete temas y una de obsequio.

ENTÉRATE

Antes de pandemia: $1,600 precio más bajo

Hoy: $1,300 precio más bajo.

$1,800 del centro a la Tampiquera

$1,500 del centro al Infonavit Buenavista