La pandemia del coronavirus no detuvo la fumigación contra el aedes aegyptis en la ciudad de Veracruz, sin embargo, los ciudadanos deben participar para prevenir casos de dengue .

La autoridad municipal en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria número 8 realizan acciones de fumigación en las diferentes colonias, pero es necesario que la gente participe eliminando cacharros.

"Tenemos el apoyo de la Jurisdicción Sanitaria, sí se han hecho fumigaciones por el dengue en distintas colonias, sobre todo al norte de la ciudad. Hemos subido incluso imágenes a la red de donde estamos fumigando".

Aclaró que no se han reportado casos graves de dengue en la ciudad porteña pero es necesario que la gente se deshaga de los recipientes que acumulen agua ya que es ahí donde se forma el mosco.

"No tener reservas de agua, tapar, tirar, limpiar los patios, evitar la basura y donde prolifera el mosco porque si no hay criaderos de mosco no hay dengue, entonces lo que debemos hacer es evitar los criaderos de mosquitos".

Reiteró que a pesar de la pandemia se mantienen acciones para controlar casos de dengue en el municipio de Veracruz.