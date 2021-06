Pandemia llevó a empresas a la informalidad: Siadous

La pandemia del coronavirus detonó la informalidad de muchas pequeñas empresarias que no soportaron la caída del mercado, y ahora se busca ayudarlas a reactivarse, con asesoría y créditos flexibles, afirmó Alice Siadous Ayala , presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias en Veracruz .

"Eso es hablando de micronegocios, que realmente es la mayoría de los emprendimientos que desarrollan las mujeres, y no solamente vino el fenómeno de las nenis, que vienen siendo estas mujeres que se agruparon para ofrecer productos y servicios.

PUBLICIDAD

"Todas esas personas hoy en día no tienen una empresa formal, no pagan impuestos, no generan empleos, y nosotros como Consejo Empresarial buscamos ayudarlas a través de las herramientas de capacitación", indicó Siadous Ayala.

Se les ofrece además el acompañamiento ante la Financiera Jalisco, que tiene una alianza con el Consejo Coordinador Empresarial, para acceder a créditos flexibles desde 50 mil pesos hasta 5 millones.

Explicó que en el tema de servicios se engloba a temas de marketing, publicidad; venta de ropa, zapatos, textiles, bolsas y una amplia gama.

PUBLICIDAD

Hizo hincapié en que las candidatas son mujeres de entre 20 y 35 años de edad.

Llamó a las emprendedoras a no temer y a acercarse al Consejo para ayudarlas y acompañarlas en ese tránsito.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD