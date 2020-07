Pandemia frena obras

Se dejaron de recibir 170 mdp de recursos federales y municipales por contingencia de salud





Por la crisis económica no se descarta reducir o posponer algunas obras en Veracruz, señaló Luis Román Campa, director de Obras Públicas.

No rechazó la posibilidad de ajustar el plan de acciones de este año como consecuencia de la situación actual.

Y es que las arcas del municipio han dejado de percibir 170 millones de pesos de recursos federales y municipales a consecuencia de la crisis económica por el Covid-19.

Por el momento se analizan alguna reingeniería administrativa para seguir adelante con lo establecido a inicio del ejercicio fiscal.

"Hasta este momento no hay certeza porque está en análisis, de hecho no descartamos la posibilidad de reducir algunas obras, pero hasta este momento no se ha tomado esa decisión. Estamos analizando para ver si a través de otro tipo de reducciones se pudiera compensar".

Reconoció que el municipio de Veracruz presenta rezago en materia de obra pública e infraestructura y no es conveniente frenar acciones.

"Sería muy difícil porque Veracruz necesita mucha obra pública en todos los temas, en temas de pavimentos, drenaje, banquetas, los espacios públicos por ejemplo, los parques, para mí sería una decisión muy difícil de que no hacer porque realmente se requiere de todos los temas que están pendientes y rezagados y se requiere hacer mucho".

No se ha tomado la decisión de suspender alguna obra, sin embargo, ante la situación adversa que enfrenta las finanzas municipales, existe la posibilidad.

"Ojalá y podamos encontrar la reingeniería financiera necesaria para no suspender alguna obra".