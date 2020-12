Pandemia expuso escasez de tecnología en zonas rurales: CNTE

La pandemia del Covid exhibió la escasa tecnología en zonas rurales, indígenas y urbanas, para clases a distancia en el aislamiento, señaló Daniel Hernández del Ángel, secretario general del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

Demandó a la federación mayor apoyo para la educación a distancia, pues sin antenas transmisoras de televisión ni mecanismos para la conexión a internet no se puede garantizar a la niñez y la juventud que recibirán clases para no atrasarse mientras permanecen cerradas las escuelas.

"Que no solamente por ir cumpliendo con un plan y programas mande a los alumnos a tener clases de manera virtual cuando no se cuenta con la infraestructura necesaria en todo el estado, mucho menos en el país.

"Si vamos a regresar de manera presencial en algún momento, que tengamos algo ya establecido, en adelante ya nada va a ser normal: no podemos volver con los mismos planes y programas, no podemos volver con los mismos documentos y que no se pueda aprovechar para que se puedan establecer bien las escuelas, con infraestructura, con materiales y todo eso", aseveró Hernández del Ángel.

Reconoció el esfuerzo del gobierno federal para que a través de la educación a distancia no se retrasen los alumnos en la provincia mientras permanecen cerradas las escuelas, pero dejó en claro que se debe contar con el equipamiento necesario y constatar que no queden fuera del alcance las comunidades más rezagadas.

Además consideró inadmisible que se pretenda que el padre de familia sustituya al maestro desde casa, pues muchos ni siquiera saben leer ni escribir y en consecuencia no pueden ayudar a sus hijos a resolver las tareas que se les encargan, aunado a que muchos alumnos tampoco saben manejar los dispositivos electrónicos.

"Se habló de internet para todos, pero nosotros desde la perspectiva pedagógica decimos que un aparato nunca va a sustituir a un maestro; el maestro debe estar frente al alumno para poder transmitir esos conocimientos que se van enseñando en el contacto con los alumnos.

"Los alumnos no tienen teléfono celular ni cuentan con saldo para usarlo, no tienen computadora ni hay una antena receptora ni la estructura para llegar a las comunidades; sin eso no podemos estar parados. El alumno debe tener presente que hay alguien detrás del aparato, una persona preocupada por él. Eso hace importante al sistema educativo y a nosotros nos enseña a caminar junto al alumno", recalcó

El representante de la CNTE en el estado de Veracruz

Como Movimiento Magisterial expresó su respaldo a la lucha de los maestros veracruzanos, sobre todo los de Educación Indígena enclavados en la sierra norte del estado de Veracruz, en Ixhuatlán de Madero.

LOS RECONOCERÁN

Daniel Hernández del Ángel acusó hostigamiento hacia los que participan en la CNTE, pero remarcó que el 21 de diciembre los maestros de todo el país integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recibirán el reconocimiento del gobierno federal.

Esa Coordinadora cumple 41 años de lucha en el país y aunque no es un sindicato, es una corriente ideológica dentro del SNTE, y por eso los han convocado para el 21 de diciembre en el Palacio Nacional, en la Ciudad de México.