Tan solo el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea recibe 70 predonantes al día y solo 60 por ciento logra cumplir con los requisitos para contribuir.

Salvador Santiesteban González, director de dicha institución, señaló que la meta es llegar a 10 por ciento, por arriba de la media nacional que se ubica en 8 por ciento.

"Si nosotros llegamos a 10 por ciento ya será un logro para nosotros, incluso ya teníamos 9 por ciento antes de la pandemia y bajó dos por ciento aproximadamente. Ahorita vamos en cinco y es importante sensibilizar de lo importante que es tomar esta decisión una vez al año para decir voy a ir a un banco de sangre, me voy a acercar a mi banco de sangre para preguntar los requisitos y saber si soy apto o no".

Llamó a los veracruzanos a tomar la decisión de convertirse en donadores altruistas.

Actualmente la población que más aporta es de 18 a 48 años de edad.

Los requisito son básicos como ser mayor de 18 y menor de 66 años, pesar más de 50 kilogramos, tener identificación oficial con fotografía, no estar consumiendo medicamentos ni atravesar por una enfermedad y si son mujeres no estar lactando o embarazadas.

"Pero llegando al banco de sangre hay médicos seleccionadores que están capacitados para definir si son aptos o no para donar. Cuando no se es apto para donar se debe convertir en promotores de la donación sanguínea porque ahí no termina mi obligación como ciudadano. Inviten a personas a donar".

En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea se puede donar en tres horarios: a las 7 de la mañana, a las 10 am y a la 1 de la tarde, de lunes a domingo, con previa cita.

"Es un proceso noble en donde mediante un pellizco de brazo y la extracción de 450 mililitros de sangre pueden salvar hasta tres vidas, incluyendo pacientes oncopediátricos".

El banco de sangre de Boca del Río es el que más capta en el estado, sin embargo, la red de sangre del estado es eficiente y no hay desabasto.