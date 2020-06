Pandemia del Covid-19 traerá caída en impuestos estatales y municipales: Fernando

La emergencia sanitaria del coronavirus generará una caída en los impuestos estatales y municipales.

Tan solo el municipio de Veracruz ya reportó una disminución de ingresos por conceptos de licencias y trámites.

El alcalde Fernando Yunes Márquez, señaló que será hasta julio cuando se haga una estimación de lo que dejó de captar el ayuntamiento debido a la situación sanitaria que afectó el desarrollo comercial.

"Hay que decir que no solo participaciones federales, los ingresos propios del ayuntamiento se han venido cayendo de manera importante por la misma pandemia, mucha gente no está pidiendo licencia para abrir nuevos negocios, para abrir restaurantes, bares, no están pidiendo licencias de construcción, todo lo que es el ingreso propio se ha venido cayendo y eso afecta las finanzas del municipio".

Por otro lado informó que la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano invertirá en Veracruz 235 millones de pesos en 7 proyectos del Programa Mejoramiento Integral de Barrios.

Se realizará la construcción de un módulo deportivo en la Florida con inversión de 23.7 millones de pesos, además de un jardín vecinal en la Florida con una inversión de 13.1 millones de pesos.