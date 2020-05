Pandemia del coronavirus daría pie a conflictos sociales, alerta CT

Las autoridades locales deben diseñar acciones para que la fuerza laboral tenga opciones de ingresos, pues la prolongada parálisis productiva y económica derivada de la pandemia del coronavirus podría dar pie a conflictos sociales, aseveró Benjamín Gutiérrez García.

Aclaró que una cosa es el deber de la federación de sentar bases para que quienes dejaron de trabajar, y otra es la responsabilidad de los gobernadores y alcaldes.

Opinó que el gobierno federal podría hacer más y fijar políticas claras para que la economía no caiga más, porque los ciudadanos de a pie ya no pueden apretarse más el cinturón y no hallan la luz al final del túnel.

Recordó que los jefes de familia deben obtener el sustento para su gente y se desesperan ante el panorama de cierre de empresas y comercios.

Aclaró no estar contra de las medidas sanitarias y preventivas, pero subrayó que nadie puede encerrarse en su casa cruzado de brazos cuando no hay dinero ni para lo elemental.

Además, los gobiernos estatales y municipales no deben dejarle la tarea a la federación, y antes de cerrar tiendas deben diseñar acciones que permitan a quienes quedaron inactivos llevar unos pesos al hogar, dijo.

ALERTA

El presidente del CT en la entidad afirmó que en general las autoridades no están haciendo lo necesario para garantizar la cohesión social.

Consideró inviable la emigración de mano de obra porque en todos lados impera la misma situación y sería lanzarse a la incertidumbre.

En cambio, no descartó que algunos grupos aprovechen la situación para incitar a actos fuera de la ley, como podrían ser saqueos y otros delitos en las ciudades más grandes, como Veracruz.

Advirtió que de darse ese escenario, traería implicaciones graves y conflictos sociales.

"Va a estar más cañón parar a la gente, ni el Ejército podría detenerlo si se multiplicara por todos lados. Por eso los gobiernos locales deben hacer su parte. Los ayuntamientos no están cumpliendo la suya: no sólo es cerrar comercios, también se debe ofrecer alternativas, sin descuidar las medidas sanitarias.

"También la ciudadanía debe hacer su tarea. No es posible que hagan más actos masivos: fiestas, repletar mercados, sin protegerse con cubrebocas y sin guardar la sana distancia", señaló Gutiérrez García.