Pandemia de COVID ha sensibilizado a la población, asegura obispo

Dentro de lo malo, la pandemia del coronavirus ha contribuido a que las personas se sensibilicen y volteen a la fe, y se espera que en el año 2021 se normalice la situación, expresó el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

Sin embargo lamentó que algunos insistan en no cuidarse y sigan en reuniones multitudinarias, como ocurrió la noche del viernes 11 de diciembre.

Resaltó la sensibilización de quienes solían ser ajenos a los temas espirituales.

"Nos hace más sensibles porque normalmente los seres humanos nos agarramos de cosas muy materiales y cuando aquello se nos deshace, no sabemos de dónde agarrarnos. Sólo desde la fe puedes entender, puedes vivir de una forma positiva y constructiva.

"No digo que otra gente que no tenga fe no pueda vivir, pero me refiero a que te da un plus para poder vivir", subrayó Briseño Arch.

En cuanto a quienes desdeñan las recomendaciones sanitarias dijo que es parte del estira y afloja con el que se convive, y exhortó a todos a cuidarse.

"Lo que pasa es que la gente se deja guiar por lo que hacía; esperemos que ya próximamente podamos celebrar normalmente, pero ahorita en estas circunstancias sí tenemos que tener cuidado con las aglomeraciones", puntualizó.

Reiteró que la Guadalupana sí intercede por la población, y sobre todo por los más pobres, pero recalcó que cada persona debe poner de su parte y cuidar su salud y la de su familia.

El obispo de Veracruz exhortó a los veracruzanos a no perder la fe y no aflojar las medidas de salud, pues auguró que se acerca el fin de la pandemia, si se sigue las recomendaciones.

"En el 2021 vamos a salir de esto. Los primeros meses la vamos a pasar mal, pero poco a poco se va a normalizar esto", indicó Briseño Arch.

El obispo de Veracruz encabezó los festejos por los 489 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, en la misa en la que se felicitó al obispo emérito, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo por su cumpleaños número 79 y en forma póstuma a José Guadalupe Padilla y Lozano, primer obispo de Veracruz.