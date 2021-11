Mientras los potenciales compradores acuden a las tiendas en busca de ofertas en el Buen Fin, artesanas tradicionales indígenas ven poca respuesta a sus creaciones que son únicas porque cada pieza se realiza a mano y no se parece a ninguna otra, pero no se desaniman.

TRABAJO DE MESES

En el Mercado de Artesanía Tradicional que se instaló en Las Atarazanas, del Instituto Veracruzano de Cultura, Carmela Reyes Domínguez, artesana de Tepextitla, municipio de Chicontepec, en la Huasteca Veracruzana, señala las dificultades que enfrenta ese sector.

"Ahorita hemos tenido muy baja la venta, casi no hemos tenido visitantes ni hemos vendido. Ayer (viernes) casi no hubo anda; ahorita esperemos en Dios que sí se venda algo. Vendemos nada más cuando nos invitan a las Expo Ferias, ahí en la comunidad casi no. Vendemos en línea a veces, nos hacen pedidos", afirma.

Ella es hablante de la lengua náhuatl y explica que no pueden malbaratar sus productos porque cada uno es único, no existen dos exactamente iguales, y su elaboración toma tiempo.

"Las grandes son de mil 500 pesos, pero tienen diferentes precios, depende del bordado, de la talla. Hacer y bordar una prenda toma unos tres meses, bien elaborada, porque es sobre la manta y es armado a mano, es todo a mano", señala Carmela.

PEDACITOS DE SU CULTURA

Desde el Totonacapan, Irma Pérez Hernández resalta afirma que han tenido que incursionar en la tecnología para vender en línea y ampliar sus horizontes, pues la pandemia golpeó a los artesanos textiles y tienen que buscar otras posibilidades.

Ella es de la comunidad Morgadal Arenal, municipio de Papantla, y explica que un vestido bordado puede alcanzar un precio de mil 500 pesos, aunque hay otros precios, pero muchas personas que regatean no valoran el esfuerzo para lograr cada creación, que no toma un día de trabajo.

"Los que regatean son los que nunca han tomado una aguja en sus manos, no saben lo que implica hacer un trabajo, picarse las manos con las agujas, y por eso regatean; o tal vez porque nos ven indefensas, pero ya no, ya no nos dejamos: le damos el valor que merecen nuestras piezas y nuestro trabajo. Son trabajos de calidad y tienen un significado y está llevando parte de la identidad de nosotros", afirma Irma.

Orgullosa de sus raíces totonacas, afirma que sigue hablando su lengua materna y que jamás reniega de su cultura ancestral, y eso se refleja en las creaciones de ella y las demás mujeres de su comunidad.

"Todo lo que hago es parte de mi cultura, yo amo lo que hago y todos los que hacemos esos trabajos depositamos nuestro amor. Compran una pieza y se están llevando una parte de nuestro ser y aparte nos están apoyando con nuestras familias: el que compre una pieza no nada más está apoyando a una sola persona, está apoyando a varias personas porque éste es trabajo de un grupo".

SEMBRAR, HILAR, BORDAR

Desde Zacualpan, municipio de Ometepec, Guerrero, Fortino Lorenzo Martínez, más conocido como ´la flor amuzga´, explica que los creadores y creadoras no sólo confeccionan las prendas, sino que se van al campo y siembran el algodón que utilizarán para elaborarlas.

En su comunidad enclavada en la Costa Chica de Guerrero y con el apoyo del INPI, se realizan piezas que parecen obras de arte, con una explosión de colores y diseños que envuelven a la vista con el colorido de los bordados.

No son productos baratos porque lograrlos toma mucho tiempo. Por ejemplo, un huipil multicolor puede costar hasta 18 mil 500 pesos, aunque hay blusones de 8 mil 500 pesos, y mientras hacen esas creaciones no pueden dedicarse a otra cosa.

"Tenemos huipiles de algodón natural, cien por ciento algodón.

Algunos trabajan toman hasta un año y medio porque primero sembramos el algodón, cosechamos y de ahí sacamos el hilo para tejer en telar de cintura. Hay algunos que sí regatean, y hay algunos que sí valora nuestro trabajo porque lo conocen", afirma Fortino.

La problemática común para el trabajo textil indígena es la poca valoración que les da la ciudadanía en general y el regateo, ue ya es menor pero persiste y se pretende aplicar la lógica del precio bajo por mayoreo, cuando sus diseños y bordados no son industriales, sino manuales y por eso no hay dos piezas exactamente iguales: cada creación es una obra irrepetible.

