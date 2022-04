En consecuencia cada quién busca la forma de sobrevivir.

Recordó que en el primer año del covid la industria de la construcción se cayó de marzo a junio de 2020, y tras intentos progresivos ya en el 2021 empezó a reactivarse bien, aunque de ninguna manera al nivel que tenía hasta antes de la pandemia.

"El gobierno siempre tiene construcciones, siempre tiene obra pública; pero si no saca todo lo que tiene para construcción y obra pública, es un subejercicio y afecta a los constructores, y si afecta al constructor afecta a la ciudadanía que está dentro de la industria de la construcción.

"En el ramo de la construcción, que la mayoría son peritos responsables de obras, sí se han visto afectados porque al no haber obra no hay licencias de construcción y si no hay licencias de construcción afecta a los peritos responsables y a los ayuntamientos porque no tienen ingresos por licencias de construcción", subrayó Cervantes Espinosa.

El representante de ingenieros civiles hizo hincapié en que la verdadera esperanza de reactivación económica está en el sector privado y no tanto en el público, pues en este último sector suele haber subejercicio.

Inseguridad

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Veracruz dijo no tener noticias de que la inseguridad haya incidido negativamente en carencia de obras en el estado de Veracruz y en particular en las grandes ciudades de la entidad.

"No sabemos... En otras partes sí se ve que hay mucha inseguridad, por ejemplo en Córdoba, Coatzacoalcos, pero aquí no se oye, no se habla de que haya secuestros, de que estén extorsionando a los constructores, nada de eso", puntualizó Cervantes Espinosa.

/pn