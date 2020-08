Pandemia acelera digitalización en Sistema Educativo

El anunciado inicio de clases en modalidad a distancia, con apoyo de tecnología como la televisión y del internet, es un anticipo de los nuevos tiempos en los que el salón de clases dejará de ser la base en la estructura educativa, aseveró Arturo Mattiello Canales, presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica.

Hasta ahora el centro de la educación han sido las aulas, y herramientas como el internet mediante una computadora o un teléfono celular han servido como complemento.

Sin embargo la pandemia del coronavirus, al impedir la concentración humana entre las cuatro paredes de un salón, ha forzado a la sociedad mexicana a modificar la realidad, invertir los papeles y consolidar a los aparatos electrónicos como la base de la educación, en un momento de guardar la sana distancia.

"La única alternativa de educación en el futuro será una mezcla de educación virtual y a distancia con educación presencial. Lo anterior le daría mucha flexibilidad a los planes y programas de estudio en su metodología de enseñanza-aprendizaje.

"Con esta pandemia se aceleró la digitalización del sistema educativo nacional. Debemos aprovechar para regularizar los RVOES de todas las universidades e instituciones de educación superior, a efecto de la nueva modalidad sea mixta", señaló Mattiello Canales.

Hizo hincapié en que aun cuando pueda haber otros posicionamientos al respecto, lo cierto es que quien no se adapte a la nueva realidad estará fuera de lugar, en un mundo que no entenderá porque no se preparó para el futuro.