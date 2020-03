Palaperos y lancheros de Veracruz exigen apoyo tras baja en servicios

Palaperos y lancheros de Villa del Mar bloquearon el Puente Morelos para pedir apoyo al gobierno federal ante la falta de trabajo por la caída de la afluencia turística.

Aracely Martínez Pérez, señaló que al menos 400 prestadores de servicios no han tenido ingresos por los escasos paseantes y porque Protección Civil cerró a la navegación menor y no pueden efectuar recorridos turísticos.

"Nos cerraron el puerto por lo que está pasando y la gente no viene porque está espantada y aunque nos abran no trabajamos porque no hay gente. No nos avisaron, no nos enviaron ni una circular. Vine a pagar mi cuota anual y Proteccion Civil mandó una circular de que se cerrara el puerto. Nosotros le dijimos a Capitania que no se puede porque eso no depende de Protección Civil. Lavamos las lanchas con cloro y tenemos higiene pero vamos con dos o tres personas".

Estan siendo afectados promotores, palaperos, meseros, lancheros y comerciantes de la zona de playa.

Solicitaron apoyos de cualquier tipo (dinero, despensas, empleo temporal) ante la falta de trabajo que ha generado la contingencia del Covid-19.

"Pagamos rentas, tenemos niños, no tenemos que comer. No tenemos para comer, llevamos 15 días, tenemos niños chiquitos, tenemos que darles de comer, la renta, la luz. La gente que tiene sueldo no se preocupa pero nosotros sí porque vamos al día. Si subimos gente ganamos sino no".

Urgieron en la necesidad de que los apoyen con vales de despensa o recursos ya que llevan 15 días sin ingresos.

Esperaban las vacaciones de semana santa para repuntar sus utilidades, sin embargo, las personas dejaron de viajar por la pandemia y no tienen cómo llevar el sustento a su hogar y solventar gastos fijos.

"Quien va a mantener a nuestras familias, no tenemos apoyos. El municipio no nos dice nada".

Acusaron que les cobraron los permisos correspondientes, como la cuota anual, y fue como se enteraron del cierre a la navegación menor.

Se sumaron a la movilización 15 vendedores ambulantes del Acuario de Veracruz quienes tampoco han vendido por el cierre del recinto.