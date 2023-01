Padres familia de la UFI Veracruz exigen vigilancia e inversiones

Padres de familia de la Escuela Unión Femenina Iberoamericana solicitaron mayor seguridad e inversiones para el plantel. Samuel Vázquez Barrera, padre de familia, acusó que en noviembre detuvieron a quienes saqueaban la escuela, sin embargo, los dejaron en libertad.

A la fecha les faltan 10 climas en igual número de salones y los propios papás tuvieron que aportar para reponer el cableado eléctrico porque no había ni iluminación para que los niños tomaran clases.

"Detuvimos a dos rateros que agarramos con las manos en la masa y los dejaron en libertad en Playa Linda. No se percataron de nada, los dejaron en libertad. Pasé a hablar con la fiscal de distrito y me dijo que me saliera".

Recordó que por el robo del cable eléctrico se incendió la escuela y los niños pudieron hacer resultado lesionados. En diciembre no hubo robos debido a que los padres de familia se organizaron para vigilar el plantel.

Además tienen más de un mes sin intendente y los padres de familia también tuvieron que hacerse cargo de la limpieza a pesar que lo notificaron a la Secretaría de Educación de Veracruz.

"Sigue todo igual, por eso hago el llamado a la fiscal porque dejaron en libertad a los presuntos ladrones pues entonces que ellos nos apoyen con los climas, que nos apoyen con algo más porque ya les hicimos la chamba de detenerlos y los dejaron ir".

En septiembre gastaron 26 mil pesos en reparar el sistema eléctrico y exigen que les repongan los 10 climas que les falta. En el turno matutino son 300 alumnos más una cantidad similar en el turno vespertino. Son 12 salones y solo dos tienen aire acondicionado.

Los papás estimaron que el saqueo a la escuela asciende a un millón de pesos pero falta también pintura e impermeabilización.

Fotos: Wenceslao Fuentes.

/ct